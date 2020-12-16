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Собянин заявил о возвращении москвичей к нормальной жизни после вакцинации

Ведомости

Возвращение к нормальной жизни в Москве будет возможно после массовой вакцинации, заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме. По мере поступления новых партий вакцины перечень групп населения, которые могут сделать прививку от коронавируса, будет расширяться, отметил он, выразив надежду, что вакцинация станет доступна для всех москвичей в течение ближайших недель.

Первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире, стала «Спутник V», разработанная российским центром им. Гамалеи. В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную добровольную вакцинацию населения этой вакциной. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) утверждал, что препарат на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом. В целом эффективность вакцины составила 91,4%

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.

Из-за рисков распространения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, а также приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.

Ранее по теме: Собянин оценил вероятность ограничений из-за коронавируса в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных