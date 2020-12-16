Собянин заявил о возвращении москвичей к нормальной жизни после вакцинации

«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме. По мере поступления новых партий вакцины перечень групп населения, которые могут сделать прививку от коронавируса, будет расширяться, отметил он, выразив надежду, что вакцинация станет доступна для всех москвичей в течение ближайших недель.