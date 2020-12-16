Собянин заявил о возвращении москвичей к нормальной жизни после вакцинации
Возвращение к нормальной жизни в Москве будет возможно после массовой вакцинации, заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.
«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме. По мере поступления новых партий вакцины перечень групп населения, которые могут сделать прививку от коронавируса, будет расширяться, отметил он, выразив надежду, что вакцинация станет доступна для всех москвичей в течение ближайших недель.
Первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире, стала «Спутник V», разработанная российским центром им. Гамалеи. В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную добровольную вакцинацию населения этой вакциной. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) утверждал, что препарат на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом. В целом эффективность вакцины составила 91,4%
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.
Из-за рисков распространения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, а также приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.