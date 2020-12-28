В России начнутся испытания препарата от коронавируса на основе антител
Испытания препарата от коронавируса на основе антител начнутся в России осенью 2021 года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний», — сказал Гинцбург.
Директор центра отметил, что для получения препарата используются различные технологии. «Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь», — пояснил Гинцбург.
Гинцбург добавил, что стоимость производства препарата будет в несколько раз выше стоимости вакцины от коронавируса.