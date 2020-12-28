Кадыров прокомментировал нападение на полицейских в Грозном
Два уроженца Ингушетии пытались отобрать оружие у сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в центре Грозного, в результате чего погиб один полицейский, второй был ранен. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что среди гражданского населения жертв нет.
«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую республику и работали в одной из пекарен», — написал он.
Кадыров выразил соболезнования семье, а также родным и близким погибшего полицейского.
Ранее источники ТАСС сообщали о двух погибших сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы в Грозном.