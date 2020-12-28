Кадыров прокомментировал нападение на полицейских в Грозном

Два уроженца Ингушетии пытались отобрать оружие у сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в центре Грозного, в результате чего погиб один полицейский, второй был ранен. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.