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Кадыров прокомментировал нападение на полицейских в Грозном

Ведомости

Два уроженца Ингушетии пытались отобрать оружие у сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в центре Грозного, в результате чего погиб один полицейский, второй был ранен. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. 

Он отметил, что среди гражданского населения жертв нет.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую республику и работали в одной из пекарен», — написал он. 

Кадыров выразил соболезнования семье, а также родным и близким погибшего полицейского. 

Ранее источники ТАСС сообщали о двух погибших сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы в Грозном.

Ранее по теме: Двое силовиков погибли в ходе нападения в Грозном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных