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Росстат зафиксировал рост смертности в России в ноябре

Ведомости

Число смертей в России в ноябре 2020 г. увеличилось на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре 2020 г. в России умерли 219 872 человека, в то время как в ноябре 2019 г. этот показатель составлял 141 331. 

COVID-19, как основная причина смерти, указан у 19 626 человек в ноябре 2020 г. 

Кроме того, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, которое повлияло на развитие иных болезней и способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 2 178 случаях. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти в 9 857 случаях, уточняется в данных Росстата. 

Коронавирус стал основной причиной 3 418 смертей, зарегистрированных в Москве в ноябре, отмечается в данных ведомства. 

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более половины прироста смертей в России приходятся на коронавирус и ассоциированные с ним болезни.

«При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом», — сказала она в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных