Росстат зафиксировал рост смертности в России в ноябре
Число смертей в России в ноябре 2020 г. увеличилось на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре 2020 г. в России умерли 219 872 человека, в то время как в ноябре 2019 г. этот показатель составлял 141 331.
COVID-19, как основная причина смерти, указан у 19 626 человек в ноябре 2020 г.
Кроме того, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, которое повлияло на развитие иных болезней и способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 2 178 случаях. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти в 9 857 случаях, уточняется в данных Росстата.
Коронавирус стал основной причиной 3 418 смертей, зарегистрированных в Москве в ноябре, отмечается в данных ведомства.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более половины прироста смертей в России приходятся на коронавирус и ассоциированные с ним болезни.
«При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом», — сказала она в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).