Росстат зафиксировал рост смертности в России в ноябре

Число смертей в России в ноябре 2020 г. увеличилось на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре 2020 г. в России умерли 219 872 человека, в то время как в ноябре 2019 г. этот показатель составлял 141 331.