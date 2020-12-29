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Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед увольнением из «Роснано»

Ведомости

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс встретился с главной государства Владимиром Путиным накануне своего ухода с поста главы «Роснано», рассказал он в программе «Итоги года-2020» на канале RTVI.

В беседе Чубайс прокомментировал сообщения СМИ о том, что Путин не упомянул его в разговоре с нынешним председателем правления госкорпорации Сергеем Куликовым.

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» – заявил Чубайс.

По его словам, Путин сам предложил ему должность спецпредставителя президента по достижению целей устойчивого развития. Тот в ответ попросил формально не делать его госслужащим и освободить от статуса помощника главы государства.

«Мигалка, ксива, кабинет, секретарша – главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», – отметил он.

Путин предложил назначить главой «Роснано» Куликова, ранее занимавшего пост первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии, вместо Чубайса 2 декабря 2020 г. На следующий день Чубайс объявил об уходе из госкорпорации, которую возглавлял с 2008 г. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал изменения «естественной ротацией». 4 декабря Путин назначил Чубайса на новую должность.

Ранее по теме: Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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