Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед увольнением из «Роснано»
В беседе Чубайс прокомментировал сообщения СМИ о том, что Путин не упомянул его в разговоре с нынешним председателем правления госкорпорации Сергеем Куликовым.
«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» – заявил Чубайс.
По его словам, Путин сам предложил ему должность спецпредставителя президента по достижению целей устойчивого развития. Тот в ответ попросил формально не делать его госслужащим и освободить от статуса помощника главы государства.
«Мигалка, ксива, кабинет, секретарша – главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», – отметил он.
Путин предложил назначить главой «Роснано» Куликова, ранее занимавшего пост первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии, вместо Чубайса 2 декабря 2020 г. На следующий день Чубайс объявил об уходе из госкорпорации, которую возглавлял с 2008 г. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал изменения «естественной ротацией». 4 декабря Путин назначил Чубайса на новую должность.