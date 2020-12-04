Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациям
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — сказано в тексте указа.
Об уходе из «Роснано» Чубайс объявил ранее, 3 декабря. Эту компанию он возглавлял с 2008 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал уход Чубайса «естественным ротационным процессом».
Сегодня Песков рассказал ТАСС, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента.