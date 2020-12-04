Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациям

Об уходе из «Роснано» Чубайс объявил ранее, 3 декабря. Эту компанию он возглавлял с 2008 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал уход Чубайса «естественным ротационным процессом».