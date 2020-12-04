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Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациям

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — сказано в тексте указа.

Об уходе из «Роснано» Чубайс объявил ранее, 3 декабря. Эту компанию он возглавлял с 2008 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал уход Чубайса «естественным ротационным процессом».

Сегодня Песков рассказал ТАСС, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента.

3 декабря правительство России рекомендовало избрать на пост главы «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленой комиссии Сергея Куликова. Сделать это ранее предложил Путин. Сегодня совет директоров «Роснано» проголосовал за назначение Куликова. 

Ранее по теме: Правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой «Роснано»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных