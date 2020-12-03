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Правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой «Роснано»

Ведомости

Правительство России рекомендовало избрать первого зампреда коллегии военно-промышленой комиссии Сергея Куликова на пост главы госкорпорации «Роснано» (владеет 100% акций компании) вместо Анатолия Чубайса, сообщается на сайте кабмина.

«Директива для представителей государства в совете директоров АО "Роснано" подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Согласно этому документу, они должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Сергея Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет», — сообщила пресс-служба правительства.

Из директивы также следует, что представители России в совете директоров «Роснано» должны проголосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса. Он возглавлял госкорпорацию с 2008 г.

Назначить новым председателем правления «Роснано» Куликова накануне, 2 декабря, предложил президент России Владимир Путин. Куликов стал заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии в 2018 г. До этого, с 2015 г., он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха», в 2013–2016 гг. работал исполнительным директором госкорпорации, а также с 2008 г. был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.

Ранее по теме: Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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