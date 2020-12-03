Правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой «Роснано»

Назначить новым председателем правления «Роснано» Куликова накануне, 2 декабря, предложил президент России Владимир Путин. Куликов стал заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии в 2018 г. До этого, с 2015 г., он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха», в 2013–2016 гг. работал исполнительным директором госкорпорации, а также с 2008 г. был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.