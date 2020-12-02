Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»

«Для нас чрезвычайно важно было толкнуть эту телегу, толкнуть этот поезд, чтобы он поехал, разогнался, чтобы мы набирались компетенций, продолжали исследования в этой области (нанотехнологий. — прим. ред.) и умели бы применять эти исследования, прикручивать к задачам, которые стоят перед страной», — сказал Путин Куликову, объясняя стоящие перед ним в должности главы «Роснано» задачи.