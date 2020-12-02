Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»
Президент России Владимир Путин предложил назначить главой госкорпорации «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленой комиссии Сергея Куликова вместо Анатолия Чубайса. Об этом глава государства заявил в ходе совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Сергей Александрович. Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано", — сказал Путин. Президент пожелал использовать накопленный Куликовым опыт для того, чтобы сделать разработки госкорпорации, в частности, в деле создания новых материалов, более применимыми в прикладной области и ускорить их внедрение.
«Для нас чрезвычайно важно было толкнуть эту телегу, толкнуть этот поезд, чтобы он поехал, разогнался, чтобы мы набирались компетенций, продолжали исследования в этой области (нанотехнологий. — прим. ред.) и умели бы применять эти исследования, прикручивать к задачам, которые стоят перед страной», — сказал Путин Куликову, объясняя стоящие перед ним в должности главы «Роснано» задачи.
Куликов с 2015 г. занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха». В 2013–2016 гг. он работал исполнительным директором госкорпорации, а также с 2008 г. был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова. В 2018 г. он стал заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации институтов развития. В частности, функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют. ВЭБ-Лизинг и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию, корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РБК в конце октября со ссылкой на источник писал, что в рамках реформы обсуждается уход с поста главы «Роснано» Чубайса. Двое собеседников издания утверждали, что он получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрыли деталей. В Кремле не стали комментировать дальнейшее трудоустройство Чубайса. В конце ноября также РБК сообщил со ссылкой на источники, что должность главы «Роснано» может занять Куликов.
Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 г. указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2010 г. Госдума приняла закон о реорганизации госкорпорации в ОАО «Роснано». В 2011 г. Чубайс был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано»».