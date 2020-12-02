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Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил назначить главой госкорпорации «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленой комиссии Сергея Куликова вместо Анатолия Чубайса. Об этом глава государства заявил в ходе совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Сергей Александрович. Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано", — сказал Путин. Президент пожелал использовать накопленный Куликовым опыт для того, чтобы сделать разработки госкорпорации, в частности, в деле создания новых материалов, более применимыми в прикладной области и ускорить их внедрение.

«Для нас чрезвычайно важно было толкнуть эту телегу, толкнуть этот поезд, чтобы он поехал, разогнался, чтобы мы набирались компетенций, продолжали исследования в этой области (нанотехнологий. — прим. ред.) и умели бы применять эти исследования, прикручивать к задачам, которые стоят перед страной», — сказал Путин Куликову, объясняя стоящие перед ним в должности главы «Роснано» задачи.

Куликов с 2015 г. занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха». В 2013–2016 гг. он работал исполнительным директором госкорпорации, а также с 2008 г. был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова. В 2018 г. он стал заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации институтов развития. В частности, функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют. ВЭБ-Лизинг и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию, корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РБК в конце октября со ссылкой на источник писал, что в рамках реформы обсуждается уход с поста главы «Роснано» Чубайса. Двое собеседников издания утверждали, что он получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрыли деталей. В Кремле не стали комментировать дальнейшее трудоустройство Чубайса. В конце ноября также РБК сообщил со ссылкой на источники, что должность главы «Роснано» может занять Куликов.

Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 г. указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2010 г. Госдума приняла закон о реорганизации госкорпорации в ОАО «Роснано».  В 2011 г. Чубайс был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано»».

Ранее по теме: Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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