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Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития

Часть их функций распределят между ВЭБ.РФ и органами власти
Дарья Савенкова
Dmitry Astakhov / AP

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что правительство запланировало реформу институтов развития. Ранее о таких планах кабмина сообщал РБК со ссылкой на источники.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», — сообщил премьер-министр в ходе совещания с вице-премьерами. По его словам, в новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в том числе «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.

При этом функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и ФОИВ, а сами эти институты ликвидируют. ВЭБ-Лизинг и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию, корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Их функции переданы Минцифры

Институты развития — один из инструментов государственной политики, «стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства», указывало Минэкономики в описании их деятельности. По данным министерства, в регионах создано около 200 таких организаций.

РБК со ссылкой на источник писал, что в рамках реорганизации компания «Роснано» и фонд «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ. В рамках реформы обсуждается уход с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Двое собеседников издания утверждали, что он получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрыли деталей. 

О возможном уходе Чубайса РБК со ссылкой на источники сообщал еще в середине октября. В пресс-службе «Роснано» заявили изданию, что Чубайс не видит себя полярником. Сам Чубайс тогда написал у себя на Facebook, что «конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».

О проведении оптимизации структуры федеральных министерств и ведомств, в свою очередь, ранее объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года и в ходе него штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.

В середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минцфиры перейдут в том числе обязательства ведомств, возникшие в результате исполнения судебных решений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных