Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития

О возможном уходе Чубайса РБК со ссылкой на источники сообщал еще в середине октября. В пресс-службе «Роснано» заявили изданию, что Чубайс не видит себя полярником. Сам Чубайс тогда написал у себя на Facebook, что «конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».