Путин упразднил Роспечать и Россвязь

О проведении оптимизации структуры федеральных министерств и ведомств, в свою очередь, ранее объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года и в ходе него штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.