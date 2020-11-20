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Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Их функции переданы Минцифры
Наталья Иванкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Постановляю упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что такое решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», а также «решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».

Функции ликвидированных Роспечати и Россвязи, в соответствии с указом, переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отмечается, что ему перейдут в том числе обязательства ведомств, возникшие в результате исполнения судебных решений.

Ранее по теме: Хинштейн рассказал о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

Еще один пункт указа устанавливает, что «в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (Роскомнадзор).

О том, что правительство обсуждает возможное упразднение Роспечати и Россвязи, накануне рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, данный вопрос обсуждался в рамках «оптимизации структуры Минцифры».

О проведении оптимизации структуры федеральных министерств и ведомств, в свою очередь, ранее объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года и в ходе него штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных