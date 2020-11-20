Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и РоссвязьИх функции переданы Минцифры
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.
«Постановляю упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что такое решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», а также «решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».
Функции ликвидированных Роспечати и Россвязи, в соответствии с указом, переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отмечается, что ему перейдут в том числе обязательства ведомств, возникшие в результате исполнения судебных решений.
Еще один пункт указа устанавливает, что «в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (Роскомнадзор).
О том, что правительство обсуждает возможное упразднение Роспечати и Россвязи, накануне рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, данный вопрос обсуждался в рамках «оптимизации структуры Минцифры».
О проведении оптимизации структуры федеральных министерств и ведомств, в свою очередь, ранее объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года и в ходе него штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.