Хинштейн рассказал о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

«Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», — сказал Хинштейн. По его словам, у правительства «нет и не может быть» вопросов к Роскомнадзору. По мнению Хинштейна, оптимизация министерства произойдет в ближайшем будущем.