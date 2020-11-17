Хинштейн рассказал о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи
Правительство обсуждает возможное упразднение Роспечати и Россвязи, заявил газете «Известия» глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Источник издания, близкий к правительству, подтвердил, что в следующем году могут исчезнуть несколько федеральных агентств.
«Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», — сказал Хинштейн. По его словам, у правительства «нет и не может быть» вопросов к Роскомнадзору. По мнению Хинштейна, оптимизация министерства произойдет в ближайшем будущем.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России будут оптимизированы структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность сотрудников. С 1 января 2021 г. штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Оптимизация должна закончиться к 1 апреля 2021 г.