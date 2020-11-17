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Хинштейн рассказал о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

Ведомости

Правительство обсуждает возможное упразднение Роспечати и Россвязи, заявил газете «Известия» глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Источник издания, близкий к правительству, подтвердил, что в следующем году могут исчезнуть несколько федеральных агентств.

«Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», — сказал Хинштейн. По его словам, у правительства «нет и не может быть» вопросов к Роскомнадзору. По мнению Хинштейна, оптимизация министерства произойдет в ближайшем будущем. 

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России будут оптимизированы структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность сотрудников. С 1 января 2021 г. штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Оптимизация должна закончиться к 1 апреля 2021 г.

Ранее по теме: Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных