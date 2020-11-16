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Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о предстоящих сокращениях штата в министерствах и ведомствах, сообщила пресс-служба правительства.

«Структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы. Решение утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении. В частности, с 1 января 2021 г. штаты центральных аппаратов федеральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%.

Выступая на совещании с вице-премьерами, Мишустин уточнил, что сокращение штата ведомств будет проводиться в основном за счет вакантных позиций. Так, в центральных аппаратах около 20% вакансий, в территориальных органах – в среднем около 18%. «Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти», – объяснил премьер. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, которые были до оптимизации ведомств, отметил он.

Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, откладывать ее «больше нельзя», подчеркнул Мишустин. Он предложил начать оптимизацию системы управления с 1 января и провести ее за три месяца – до 1 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных