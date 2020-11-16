Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о предстоящих сокращениях штата в министерствах и ведомствах, сообщила пресс-служба правительства.
«Структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы. Решение утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении. В частности, с 1 января 2021 г. штаты центральных аппаратов федеральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%.
Выступая на совещании с вице-премьерами, Мишустин уточнил, что сокращение штата ведомств будет проводиться в основном за счет вакантных позиций. Так, в центральных аппаратах около 20% вакансий, в территориальных органах – в среднем около 18%. «Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти», – объяснил премьер. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, которые были до оптимизации ведомств, отметил он.
Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, откладывать ее «больше нельзя», подчеркнул Мишустин. Он предложил начать оптимизацию системы управления с 1 января и провести ее за три месяца – до 1 апреля.