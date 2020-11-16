Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году

Выступая на совещании с вице-премьерами, Мишустин уточнил, что сокращение штата ведомств будет проводиться в основном за счет вакантных позиций. Так, в центральных аппаратах около 20% вакансий, в территориальных органах – в среднем около 18%. «Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти», – объяснил премьер. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, которые были до оптимизации ведомств, отметил он.