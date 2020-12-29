В Ленинградской области отказались от комендантского часа для детей
Власти Ленинградской области решили не вводить комендантский час для несовершеннолетних в новогодние праздники, сообщила пресс-служба администрации региона в соцсети «ВКонтакте».
«После консультаций с главами администраций мера была признана избыточной», – говорится в сообщении.
28 декабря пресс-служба администрации сообщила, что для профилактики распространения коронавируса с 30 декабря по 10 января в Ленинградской области будет действовать комендантский час для несовершеннолетних. Предполагалось, что в этот период несовершеннолетним нельзя будет находиться без родителей на улицах, стадионах, в транспорте, парках, интернет-клубах, торговых и развлекательных центрах с 21.00 до 06.00 часов.
По данным оперативного штаба на 29 декабря, в Ленинградской области за последние сутки выявили 235 новых случаев коронавируса, 201 человек выздоровел. Всего в регионе зарегистрировано 23 379 случаев заражений вирусом и 242 летальных исхода.