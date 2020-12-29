В Ленинградской области отказались от комендантского часа для детей

28 декабря пресс-служба администрации сообщила, что для профилактики распространения коронавируса с 30 декабря по 10 января в Ленинградской области будет действовать комендантский час для несовершеннолетних. Предполагалось, что в этот период несовершеннолетним нельзя будет находиться без родителей на улицах, стадионах, в транспорте, парках, интернет-клубах, торговых и развлекательных центрах с 21.00 до 06.00 часов.