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В Ленинградской области отказались от комендантского часа для детей

Ведомости

Власти Ленинградской области решили не вводить комендантский час для несовершеннолетних в новогодние праздники, сообщила пресс-служба администрации региона в соцсети «ВКонтакте».

«После консультаций с главами администраций мера была признана избыточной», – говорится в сообщении.

28 декабря пресс-служба администрации сообщила, что для профилактики распространения коронавируса с 30 декабря по 10 января в Ленинградской области будет действовать комендантский час для несовершеннолетних. Предполагалось, что в этот период несовершеннолетним нельзя будет находиться без родителей на улицах, стадионах, в транспорте, парках, интернет-клубах, торговых и развлекательных центрах с 21.00 до 06.00 часов.

По данным оперативного штаба на 29 декабря, в Ленинградской области за последние сутки выявили 235 новых случаев коронавируса, 201 человек выздоровел. Всего в регионе зарегистрировано 23 379 случаев заражений вирусом и 242 летальных исхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных