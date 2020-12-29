Хуснуллин назвал практически закрытой проблему обеспечения водой Севастополя
Проблема с обеспечением водой Севастополя практически решена, однако ситуация в Крыму в целом несколько сложнее, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
«По Севастополю можно сказать, что у нас проблема практически закрыта. Мы сейчас доработаем там, но еще и сделаем определенный запас, гарантированно чтобы в принципе в Севастополе не было проблем с водой. По Крыму ситуация несколько сложнее», — сказал Хуснуллин.
По его словам, в настоящее время в Крыму ведется поиск дополнительных источников, бурятся скважины. В качестве крайней меры рассматривается опреснение, которое является достаточно дорогостоящим. «Я убежден, что мы в Крыму с водой вопрос решим», — подытожил вице-премьер.
Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению. В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб., который включает замену старой инфраструктуры, бурение скважин и строительство опреснительной установки в районе села Николаевка.