Хуснуллин назвал практически закрытой проблему обеспечения водой Севастополя

«По Севастополю можно сказать, что у нас проблема практически закрыта. Мы сейчас доработаем там, но еще и сделаем определенный запас, гарантированно чтобы в принципе в Севастополе не было проблем с водой. По Крыму ситуация несколько сложнее», — сказал Хуснуллин.