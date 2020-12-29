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Хуснуллин назвал практически закрытой проблему обеспечения водой Севастополя

Ведомости

Проблема с обеспечением водой Севастополя практически решена, однако ситуация в Крыму в целом несколько сложнее, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«По Севастополю можно сказать, что у нас проблема практически закрыта. Мы сейчас доработаем там, но еще и сделаем определенный запас, гарантированно чтобы в принципе в Севастополе не было проблем с водой. По Крыму ситуация несколько сложнее», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время в Крыму ведется поиск дополнительных источников, бурятся скважины. В качестве крайней меры рассматривается опреснение, которое является достаточно дорогостоящим. «Я убежден, что мы в Крыму с водой вопрос решим», — подытожил вице-премьер.

Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению. В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб., который включает замену старой инфраструктуры, бурение скважин и строительство опреснительной установки в районе села Николаевка.

Ранее по теме: Хуснуллин рассказал о дополнительных запасах подземных вод в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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