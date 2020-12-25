Хуснуллин рассказал о дополнительных запасах подземных вод в Крыму
В Крыму нашли дополнительные запасы подземных вод и уже начали подачу ее населению, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Мы нашли дополнительные запасы воды и уже не просто нашли, а уже пробурились и начали подавать эту воду», — сказал Хуснуллин. Точный объем этих запасов он не уточнил, однако пояснил, что окончательные результаты геологоразведки будут подведены в первом квартале 2021 г.
Вице-премьер добавил, что к широкому применению опреснительных технологий перейдут только в случае, если не будет хватать разведанных запасов подземных вод для полного обеспечения потребностей полуострова. «Еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю», — сказал Хуснуллин.
Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. С сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.
В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.
Кроме того, в Крыму в районе Николаевки построят первую в России установку для опреснения морской воды. Рассматривается вопрос о снабжении опресненной водой населения Ялты, в окрестностях которой не нашли крупных запасов подземных вод. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен помешать реализовать проект по опреснению воды в Крыму. Параллельно в Верховную Раду страны внесли законопроект о запрещении до возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию подавать туда воду по Северо-Крымскому каналу. Этим способом до 2014 года в Крым попадало около 85% воды.