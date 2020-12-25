Хуснуллин рассказал о дополнительных запасах подземных вод в Крыму

Кроме того, в Крыму в районе Николаевки построят первую в России установку для опреснения морской воды. Рассматривается вопрос о снабжении опресненной водой населения Ялты, в окрестностях которой не нашли крупных запасов подземных вод. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен помешать реализовать проект по опреснению воды в Крыму. Параллельно в Верховную Раду страны внесли законопроект о запрещении до возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию подавать туда воду по Северо-Крымскому каналу. Этим способом до 2014 года в Крым попадало около 85% воды.