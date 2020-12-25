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Хуснуллин рассказал о дополнительных запасах подземных вод в Крыму

Ведомости

В Крыму нашли дополнительные запасы подземных вод и уже начали подачу ее населению, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Мы нашли дополнительные запасы воды и уже не просто нашли, а уже пробурились и начали подавать эту воду», — сказал Хуснуллин. Точный объем этих запасов он не уточнил, однако пояснил, что окончательные результаты геологоразведки будут подведены в первом квартале 2021 г.

Вице-премьер добавил, что к широкому применению опреснительных технологий перейдут только в случае, если не будет хватать разведанных запасов подземных вод для полного обеспечения потребностей полуострова. «Еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю», — сказал Хуснуллин.

Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. С сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.

В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.

Кроме того, в Крыму в районе Николаевки построят первую в России установку для опреснения морской воды. Рассматривается вопрос о снабжении опресненной водой населения Ялты, в окрестностях которой не нашли крупных запасов подземных вод. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен помешать реализовать проект по опреснению воды в Крыму. Параллельно в Верховную Раду страны внесли законопроект о запрещении до возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию подавать туда воду по Северо-Крымскому каналу. Этим способом до 2014 года в Крым попадало около 85% воды.

Ранее по теме: В Киеве заявили о планах помешать проекту по опреснению воды в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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