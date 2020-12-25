В Киеве заявили о планах помешать проекту по опреснению воды в Крыму

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал Кулеба (цитата по «РИА Новости»).