В Киеве заявили о планах помешать проекту по опреснению воды в Крыму
Украинские власти будут препятствовать осуществлению проекта по опреснению воды в Крыму, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал Кулеба (цитата по «РИА Новости»).
В ответ глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что намерение властей Украины помешать строительству опреснительных установок в Крыму является проявлением их «злобной разрушительной сущности».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове в январе 2021 года.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В нескольких регионах Крыма ввели режимную подачу воды населению.
В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.