Собянин продлил зимние каникулы в школах

Ранее в Москве две недели вместо одной продолжались и осенние каникулы, после чего школьники с 1 по 5 класс продолжили обучение в традиционном формате, а старшеклассники перешли на дистанционный формат. Длинные осенние каникулы, как отметил мэр, сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции.