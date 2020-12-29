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Собянин продлил зимние каникулы в школах

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Зимние каникулы в школах Москвы будут длиться на неделю дольше — до 17 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 г. Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы», — написал столичный мэр в своем блоге.

Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения, подчеркнул Собянин.

Ранее в Москве две недели вместо одной продолжались и осенние каникулы, после чего школьники с 1 по 5 класс продолжили обучение в традиционном формате, а старшеклассники перешли на дистанционный формат. Длинные осенние каникулы, как отметил мэр, сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции.

«Снизились темпы роста заболеваемости среди школьников. Еще важнее – ребята стали реже передавать болезнь пожилым родственникам, для которых она особенно опасна. Доля старшего поколения среди заболевших ковидом сократилась с 25% до 16%», — подчеркнул Собянин.

По словам мэра, в декабре эпидемиологическая ситуация вновь ухудшилась: количество госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни приближается к 2000 человек ежедневно. Новогодние праздники помогут замедлить распространение инфекции, но 11 дней будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста.

«Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше – не менее двух недель», — добавил он.

По данным оперативного штаба на 29 декабря, в Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай коронавируса, 5626 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19 и 11 064 летальных исхода.

Ранее по теме: В России выявили более 27 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных