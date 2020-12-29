В России выявили более 27 000 новых случаев коронавируса

В России выявили более 27 000 новых случаев коронавирусаУмерли 562 человека
В России за последние сутки выявлено 27 002 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Умерли 562 человека.
28 декабря оперштаб сообщал о 27 787 случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 5641 заболевшего. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19, из них выздоровели более 615 тыс. человек. Продолжают лечение более 171 тыс., более 11 тыс. умерли.
Кроме Москвы в топ-5 по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург (+3757), Московская область (+1547), Нижегородская область (+497), Свердловская область (+401).
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 235 тыс. случаев — и Московская область - более 152 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 81,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 19,3 млн случаев, на втором месте Индия — 10,2 млн, на третьем месте Бразилия — 7,5 млн случаев. Россия занимает четвертое место.