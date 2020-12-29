Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России выявили более 27 000 новых случаев коронавируса

Умерли 562 человека
Дарья Савенкова
АГН Москва

В России за последние сутки выявлено 27 002 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Умерли 562 человека.

28 декабря оперштаб сообщал о 27 787 случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 5641 заболевшего. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19, из них выздоровели более 615 тыс. человек. Продолжают лечение более 171 тыс., более 11 тыс. умерли.

Кроме Москвы в топ-5 по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург (+3757), Московская область (+1547), Нижегородская область (+497), Свердловская область (+401). 

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 235 тыс. случаев — и Московская область -  более 152 тыс. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 81,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 19,3 млн случаев, на втором месте Индия — 10,2 млн, на третьем месте Бразилия — 7,5 млн случаев. Россия занимает четвертое место.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных