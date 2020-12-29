Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Агейкин умер 21 апреля. Смерть священнослужителя Кураев прокомментировал в своем ЖЖ, назвав его «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером». После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил его от церковных служб. Кураев известен своими неоднозначными высказываниями о религии, нравственности и политике, за что в 2014 г. был исключен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.