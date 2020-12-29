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Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Ведомости

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, следует из сообщения на сайте московской городской епархии.

«Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана», – говорится в сообщении. Решение вступит в силу в случае его утверждения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а до этого может быть обжаловано в установленный срок.

Суд установил, что в апреле Кураев опубликовал на своей странице в «Живом журнале» оскорбительную характеристику протоиерея Александра Агейкина, который скончался от последствий коронавируса. В заявлениях протодиакона также установлены «признаки хулы на Церковь».

Агейкин умер 21 апреля. Смерть священнослужителя Кураев прокомментировал в своем ЖЖ, назвав его «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером». После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил его от церковных служб. Кураев известен своими неоднозначными высказываниями о религии, нравственности и политике, за что в 2014 г. был исключен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных