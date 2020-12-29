Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева
Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, следует из сообщения на сайте московской городской епархии.
«Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана», – говорится в сообщении. Решение вступит в силу в случае его утверждения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а до этого может быть обжаловано в установленный срок.
Суд установил, что в апреле Кураев опубликовал на своей странице в «Живом журнале» оскорбительную характеристику протоиерея Александра Агейкина, который скончался от последствий коронавируса. В заявлениях протодиакона также установлены «признаки хулы на Церковь».
Агейкин умер 21 апреля. Смерть священнослужителя Кураев прокомментировал в своем ЖЖ, назвав его «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером». После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил его от церковных служб. Кураев известен своими неоднозначными высказываниями о религии, нравственности и политике, за что в 2014 г. был исключен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.