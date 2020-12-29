В Хорватии сообщили о росте числа погибших после землетрясения
Число погибших из-за сильного землетрясения в Хорватии возросло до шести, заявил министр по делам ветеранов страны Томо Медвед.
«С девочкой из Петрини в общей сложности шесть погибших в этом разрушительном землетрясении», — цитирует ТАСС Медведа.
Как отмечает агентство, местные СМИ сообщают о семи погибших — еще одна жертва была обнаружена недалеко от города Сисака.
В хорватии 29 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.