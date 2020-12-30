Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему», — сказала Голикова.