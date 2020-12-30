Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса
Людям, которые хотят сделать прививку от коронавируса, следует на какое-то время отказаться от алкоголя перед прививкой и после нее, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему», — сказала Голикова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не употреблять алкоголь минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после первой прививки. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что от спиртного стоит воздерживаться три дня после каждой прививки. (вакцинация препаратом «Спутник V» проходит в два этапа).
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.