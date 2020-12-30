В США зарегистрировали первый случай британского штамма коронавируса
Первый случай заражения штаммом коронавируса, аналогичным британскому, зарегистрирован в штате Колорадо в США, говорится на сайте губернатора штата Джареда Полиса.
Лаборатория штата подтвердила этот факт и уведомила Центр по контролю заболеваний (CDC) о случае заражения. Носителем вируса стал молодой человек около 20 лет, который не путешествовал. Сейчас он находится в изоляции. У пациента не было выявлено близких контактов.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.
Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти.