В США зарегистрировали первый случай британского штамма коронавируса

Лаборатория штата подтвердила этот факт и уведомила Центр по контролю заболеваний (CDC) о случае заражения. Носителем вируса стал молодой человек около 20 лет, который не путешествовал. Сейчас он находится в изоляции. У пациента не было выявлено близких контактов.