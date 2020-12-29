В ОАЭ зафиксировали заражения британским штаммом коронавируса
Несколько случаев заражения новым британским штаммом коронавируса зафиксировано в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает местное информационное агентство WAM со ссылкой на официального представителя правительства страны Омара Абдель Рахман аль-Хаммади.
«В результате непрерывных расследований, проводимых органами здравоохранения в стране, было доказано, что в ОАЭ зафиксировано ограниченное количество случаев (заражения новым штаммом коронавируса)», — говорится в сообщении. Новый штамм коронавируса был завезен в ОАЭ из-за границы.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России новый британский штамм коронавируса не обнаружен.