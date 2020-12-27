В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России британского штамма коронавируса
В России не зафиксировали новый британский штамм коронавируса, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».
«В РФ 111 лабораторий Роспотребнадзора следят за циркуляцией вируса в нашей стране, и с уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас», — цитирует его ТАСС.
Горелов также добавил, что, если новый штамм появится в России, он не несет «ничего глобального и страшного».
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. Более того, 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.