Великобритания первой в мире одобрила вакцину от AstraZeneca
Великобритания стала первой в мире страной, власти которой одобрили использование вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом объявил британский премьер Борис Джонсон.
«Это действительно фантастическая новость и триумф британской науки — то, что вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca одобрена для использования. Теперь мы перейдем к вакцинации как можно большего числа людей», — написал Джонсон в своем Twitter.
Вакцина конкурента AstraZeneca — препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США, а препарат от Moderna — только в США. Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%, Moderna — 94,1%. Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России.