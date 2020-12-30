Силуанов оценил вакцинацию россиян от COVID-19 в пределах 100 млрд рублей
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может обойтись бюджету в 75-100 млрд руб., заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб.», — сказал Силуанов. По его словам, окончательная оценка возможна после того, как станут ясны темпы вакцинации и число желающих получить прививку. «Это все будет бесплатно и за счет государства», — заверил Силуанов.
Согласно заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в России в начале 2021 г. За год прививку получат несколько десятков миллионов человек.
С начала декабря в России началась вакцинация групп риска. Первыми препарат получили врачи, учителя, военные и полицейские. В Москве кроме этих групп риска прививку разрешили получить также работникам торговли, сферы услуг, культуры, промышленности, транспорта и журналистам. С 30 декабря открылась регистрация на вакцинацию для студентов столичных колледжей и вузов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к концу 2020 г. будет произведено уже более 1 млн доз вакцины «Спутник V», которые поступят в гражданский оборот в январе 2021 г.
1 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев.
Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.