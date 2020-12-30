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Силуанов оценил вакцинацию россиян от COVID-19 в пределах 100 млрд рублей

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Массовая вакцинация россиян от коронавируса может обойтись бюджету в 75-100 млрд руб., заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб.», — сказал Силуанов. По его словам, окончательная оценка возможна после того, как станут ясны темпы вакцинации и число желающих получить прививку. «Это все будет бесплатно и за счет государства», — заверил Силуанов.

Согласно заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в России в начале 2021 г. За год прививку получат несколько десятков миллионов человек.

С начала декабря в России началась вакцинация групп риска. Первыми препарат получили врачи, учителя, военные и полицейские. В Москве кроме этих групп риска прививку разрешили получить также работникам торговли, сферы услуг, культуры, промышленности, транспорта и журналистам. С 30 декабря открылась регистрация на вакцинацию для студентов столичных колледжей и вузов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к концу 2020 г. будет произведено уже более 1 млн доз вакцины «Спутник V», которые поступят в гражданский оборот в январе 2021 г.

1 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев.

Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.

Ранее по теме: Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных