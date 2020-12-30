Силуанов оценил вакцинацию россиян от COVID-19 в пределах 100 млрд рублей

«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб.», — сказал Силуанов. По его словам, окончательная оценка возможна после того, как станут ясны темпы вакцинации и число желающих получить прививку. «Это все будет бесплатно и за счет государства», — заверил Силуанов.