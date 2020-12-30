Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» созданы с помощью различных технологий, однако ни одна из них не вызывает серьезных побочных эффектов, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «РИА Новости».
«Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — пояснила вице-премьер. По ее словам, вакцины пока не проявили себя с плохой стороны.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.