Песков рассказал об отсутствии чувств у Путина к делу Навального

«У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие чувства у президента вызывает вся ситуация с Навальным. По словам Пескова, у Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, а также те, которые удалось реализовать в текущем году.