Песков рассказал об отсутствии чувств у Путина к делу Навального
Ситуация с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным у президента России Владимира Путина не вызывает никаких чувств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие чувства у президента вызывает вся ситуация с Навальным. По словам Пескова, у Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, а также те, которые удалось реализовать в текущем году.
Речи о том, чтобы докладывать Путину о любых следственных действиях в отношении тех или иных граждан, быть не может, сказал пресс-секретарь.
Песков также прокомментировал слова основателя ФБК о возбуждении уголовного дела в отношении него. На этот факт Навальный ранее отреагировал фразой «Путин, похоже, просто бьется в истерике».
«Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией», — сказал Песков.
29 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении основателя ФБК Алексея Навального и других лиц. Следствие считает, что Навальный потратил на личные цели более 356 млн руб., собранных в качестве пожертвований рядом организаций, в которых основатель ФБК является фактическим руководителем. Навальный сейчас находится в Германии.