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Песков рассказал об отсутствии чувств у Путина к делу Навального

Ведомости

Ситуация с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным у президента России Владимира Путина не вызывает никаких чувств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие чувства у президента вызывает вся ситуация с Навальным. По словам Пескова, у Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, а также те, которые удалось реализовать в текущем году.

Речи о том, чтобы докладывать Путину о любых следственных действиях в отношении тех или иных граждан, быть не может, сказал пресс-секретарь.

Песков также прокомментировал слова основателя ФБК о возбуждении уголовного дела в отношении него. На этот факт Навальный ранее отреагировал фразой «Путин, похоже, просто бьется в истерике».

«Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией», —  сказал Песков.

29 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении основателя ФБК Алексея Навального и других лиц. Следствие считает, что Навальный потратил на личные цели более 356 млн руб., собранных в качестве пожертвований рядом организаций, в которых основатель ФБК является фактическим руководителем. Навальный сейчас находится в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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