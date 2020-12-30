Алексей Навальный заканчивает год в эмиграции

Алексей Навальный заканчивает год в эмиграцииСможет ли он эффективно руководить своими проектами из Германии?
Оппозиционный политик, находящийся сейчас на лечении в Германии, разумеется, может вернуться в Россию – но с риском как минимум лишения свободы. 28 декабря Управление ФСИН по Москве, узнав из статьи в журнале The Lancet, что к 12 октября у Навального прошли «последствия болезни», объявило о его уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции как условно осужденного по делу «Ив Роше». ФСИН обязала Навального явиться в инспекцию 29 декабря, чего, конечно, он сделать не смог. Между тем испытательный срок Навального заканчивается 30 декабря 2020 г.
Угроза реального уголовного наказания – не единственный риск, с которым сопряжено возвращение Навального в Россию. В Германии он оказался в результате, как утверждается в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, попытки его отравления сотрудниками ФСБ России. 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, самолет экстренно посадили в Омске.