В Хорватии 2 января объявили днем траура по жертвам землетрясения
Правительство Хорватии объявило 2 января днем траура по погибшим в результате землетрясения, которое произошло 20 декабря. Его магнитуда составила 6,2, передает агентство Hina.
«Я консультировался по этому поводу с президентом и спикером парламента. Они поддерживают это решение», — заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании кабинета министров.
Ранее министр по делам ветеранов страны Томо Медвед заявил, что число погибших из-за сильного землетрясения в Хорватии возросло до шести. Отмечалось, что эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.