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В Хорватии 2 января объявили днем траура по жертвам землетрясения

Ведомости

Правительство Хорватии объявило 2 января днем траура по погибшим в результате землетрясения, которое произошло 20 декабря. Его магнитуда составила 6,2, передает агентство Hina.

«Я консультировался по этому поводу с президентом и спикером парламента. Они поддерживают это решение», — заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании кабинета министров.

Ранее министр по делам ветеранов страны Томо Медвед заявил, что число погибших из-за сильного землетрясения в Хорватии возросло до шести. Отмечалось, что эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

Ранее по теме: В Хорватии сообщили о росте числа погибших после землетрясения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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