В Хорватии 2 января объявили днем траура по жертвам землетрясения

Ранее министр по делам ветеранов страны Томо Медвед заявил, что число погибших из-за сильного землетрясения в Хорватии возросло до шести. Отмечалось, что эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.