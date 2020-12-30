Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год
Около трети – 29% – жителей России хотели бы получить в подарок от Деда Мороза здоровье себе и родственникам, к такому выводу по результатам опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.
«На первом месте — здоровье себе, родственникам и всем людям в целом (29%)», – говорится в сообщении.
Кроме того, 11% участников опроса назвали хорошим подарком на Новый год завершение пандемии, отмену ограничений и вакцину от коронавируса, по 8% – повышение уровня жизни, увеличение пенсии и мир во всем мире, 7% – материальное благополучие, 6% – достойную работу и карьерный рост.
Ранее сервис «Работа.ру» представил результаты исследования, согласно которому 35% жителей страны намерены загадать в новогоднюю ночь окончание пандемии коронавируса. Более половины (51%) опрошенных загадают здоровье себе и близким, 44% — высокую зарплату, 42% — счастье, 28% — покупку квартиры, дачи или автомобиля, 23% — найти свое призвание, 20% — найти чемодан с миллионом долларов.