Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год

Кроме того, 11% участников опроса назвали хорошим подарком на Новый год завершение пандемии, отмену ограничений и вакцину от коронавируса, по 8% – повышение уровня жизни, увеличение пенсии и мир во всем мире, 7% – материальное благополучие, 6% – достойную работу и карьерный рост.