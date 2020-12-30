Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год

Ведомости

Около трети – 29% – жителей России хотели бы получить в подарок от Деда Мороза здоровье себе и родственникам, к такому выводу по результатам опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

«На первом месте — здоровье себе, родственникам и всем людям в целом (29%)», – говорится в сообщении.

Кроме того, 11% участников опроса назвали хорошим подарком на Новый год завершение пандемии, отмену ограничений и вакцину от коронавируса, по 8% – повышение уровня жизни, увеличение пенсии и мир во всем мире, 7% – материальное благополучие, 6% – достойную работу и карьерный рост.

Ранее сервис «Работа.ру» представил результаты исследования, согласно которому 35% жителей страны намерены загадать в новогоднюю ночь окончание пандемии коронавируса. Более половины (51%) опрошенных загадают здоровье себе и близким, 44% — высокую зарплату, 42% — счастье, 28% — покупку квартиры, дачи или автомобиля, 23% — найти свое призвание, 20% — найти чемодан с миллионом долларов. 

Ранее по теме: Треть россиян загадают окончание пандемии в новогоднюю ночь

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных