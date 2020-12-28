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Треть россиян загадают окончание пандемии в новогоднюю ночь

Ведомости

Треть россиян (35%) рассказали, что загадают в новогоднюю ночь окончание пандемии коронавируса, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», в котором участвовали более 3,5 тыс. россиян старше 18 лет, пишут «РИА Новости».

Более половины (51%) опрошенных загадают здоровье себе и близким, 44% — высокую зарплату, 42% — счастье, 28% — покупку квартиры, дачи или автомобиля, 23% — найти свое призвание, 20% — найти чемодан с миллионом долларов. 

Кроме того, 19% хотят провести год без катаклизмов и катастроф, 15% — найти любовь, 14% — отправиться в путешествие мечты, 10% — не заразиться коронавирусом, 7% — провести весь год на удаленке, 2% — скорее вернуться на работу в офис, 1% — сходить на концерт любимой группы.

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Ранее ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснилось, что 82% россиян планируют встретить Новый год дома — на 4 п.п. больше, чем годом ранее, 6% не будут отмечать, 5% пойдут в гости, 4% — отправятся на дачу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных