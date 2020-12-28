Треть россиян загадают окончание пандемии в новогоднюю ночь

Кроме того, 19% хотят провести год без катаклизмов и катастроф, 15% — найти любовь, 14% — отправиться в путешествие мечты, 10% — не заразиться коронавирусом, 7% — провести весь год на удаленке, 2% — скорее вернуться на работу в офис, 1% — сходить на концерт любимой группы.