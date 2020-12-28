Треть россиян загадают окончание пандемии в новогоднюю ночь
Треть россиян (35%) рассказали, что загадают в новогоднюю ночь окончание пандемии коронавируса, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», в котором участвовали более 3,5 тыс. россиян старше 18 лет, пишут «РИА Новости».
Более половины (51%) опрошенных загадают здоровье себе и близким, 44% — высокую зарплату, 42% — счастье, 28% — покупку квартиры, дачи или автомобиля, 23% — найти свое призвание, 20% — найти чемодан с миллионом долларов.
Кроме того, 19% хотят провести год без катаклизмов и катастроф, 15% — найти любовь, 14% — отправиться в путешествие мечты, 10% — не заразиться коронавирусом, 7% — провести весь год на удаленке, 2% — скорее вернуться на работу в офис, 1% — сходить на концерт любимой группы.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснилось, что 82% россиян планируют встретить Новый год дома — на 4 п.п. больше, чем годом ранее, 6% не будут отмечать, 5% пойдут в гости, 4% — отправятся на дачу.