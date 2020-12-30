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Боксер Поветкин допустил завершение карьеры после второго боя с Уайтом

Ведомости

Российский боксер Александр Поветкин не исключил завершение карьеры после второго боя с британцем Диллианом Уайтом, сообщают «РИА Новости».

«Потом (после повторного боя с Уайтом) посмотрим. Может и вправду меня переклинит, и я скажу, что больше не хочу», – сказал Поветкин в интервью агентству.

Он не смог ответить, когда может завершиться его карьера. «На мой взгляд, заканчивать нужно, если спортсмену надоело. А пока у меня есть желание, и у меня это получается, то почему бы не продолжать», – объяснил боксер.

Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде 22 августа и стал новым временным чемпионом WBC в супертяжелом весе. Позже боксер заразился коронавирусом. В промоутерской компании «Мир бокса» тогда сообщили, что матч-реванш с Уайтом, запланированный на 21 ноября, будет перенесен, предположительно, на 30 января 2021 г.

Ранее по теме: Российский боксер Поветкин заразился коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных