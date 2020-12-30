Боксер Поветкин допустил завершение карьеры после второго боя с Уайтом
Российский боксер Александр Поветкин не исключил завершение карьеры после второго боя с британцем Диллианом Уайтом, сообщают «РИА Новости».
«Потом (после повторного боя с Уайтом) посмотрим. Может и вправду меня переклинит, и я скажу, что больше не хочу», – сказал Поветкин в интервью агентству.
Он не смог ответить, когда может завершиться его карьера. «На мой взгляд, заканчивать нужно, если спортсмену надоело. А пока у меня есть желание, и у меня это получается, то почему бы не продолжать», – объяснил боксер.
Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде 22 августа и стал новым временным чемпионом WBC в супертяжелом весе. Позже боксер заразился коронавирусом. В промоутерской компании «Мир бокса» тогда сообщили, что матч-реванш с Уайтом, запланированный на 21 ноября, будет перенесен, предположительно, на 30 января 2021 г.