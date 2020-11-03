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Российский боксер Поветкин заразился коронавирусом

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Российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса». 

«Российский боксер Александр Поветкин заболел коронавирусом», — говорится в сообщении. В связи с этим матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, будет перенесен, предположительно, на 30 января 2021 г. 

Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде 22 августа и стал новым временным чемпионом WBC в супертяжелом весе, напомнили в компании. 

Ранее в октябре заразились коронавирусом выступающий за сборную Португалии нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее по теме: Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных