Российский боксер Поветкин заразился коронавирусом
Российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».
«Российский боксер Александр Поветкин заболел коронавирусом», — говорится в сообщении. В связи с этим матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, будет перенесен, предположительно, на 30 января 2021 г.
Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде 22 августа и стал новым временным чемпионом WBC в супертяжелом весе, напомнили в компании.
Ранее в октябре заразились коронавирусом выступающий за сборную Португалии нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино.