Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Самаре
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в трехэтажном административном здании на территории Самарского подшипникового завода, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
«В 04.43 02.01.2021 объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций», — говорится в сообщении.
В МЧС пояснили, что в результате пожара обрушились межэтажные перекрытия и кровля на площади более 1,2 кв. км. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения.
Сообщение о пожаре поступило утром 1 января, для его ликвидации было привлечено 213 человек и 84 единицы техники.