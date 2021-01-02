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Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Самаре

Ведомости

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в трехэтажном административном здании на территории Самарского подшипникового завода, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

«В 04.43 02.01.2021 объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций», — говорится в сообщении.

В МЧС пояснили, что в результате пожара обрушились межэтажные перекрытия и кровля на площади более 1,2 кв. км. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило утром 1 января, для его ликвидации было привлечено 213 человек и 84 единицы техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных