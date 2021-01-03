В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
Мэрия Москвы расширила с 4 января перечень категорий граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем блоге.
«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 г. мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — сообщил он.
Собянин также напомнил, что прививочные пункты работаю ежедневно.
Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.
С 28 декабря в программу вакцинации также вошли сотрудники правоохранительных органов (включая полицию, прокуратуру, суды и др.), занятые в сфере ЖКХ, сотрудники общепита, работники сферы спорта, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.