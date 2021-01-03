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В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

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Мэрия Москвы расширила с 4 января перечень категорий граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем блоге.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 г. мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — сообщил он.

Собянин также напомнил, что прививочные пункты работаю ежедневно.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.

С 28 декабря в программу вакцинации также вошли сотрудники правоохранительных органов (включая полицию, прокуратуру, суды и др.), занятые в сфере ЖКХ, сотрудники общепита, работники сферы спорта, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных