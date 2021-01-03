В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 г. мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — сообщил он.