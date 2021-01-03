Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Медик также обратил внимание на то, что три дня до и после вакцинации следует воздержаться от большого количества алкоголя, фастфуда и тяжелой пищи. Пациенты, же страдающие от аллергических реакций, должны накануне прививки и на следующий день принять антигистаминные препараты.