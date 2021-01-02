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Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

Ведомости

800 тыс. россиян сделали прививку вакциной «Спутник V» от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

«Более 1,5 млн доз вакцины от коронавируса поступило в российские регионы, и 800 000 человек привиты», – передал слова главы Минздрава телеканал «Россия 24».

Ранее сегодня Мурашко объявил о возможности с 1 января получить паспорт вакцинированного от коронавируса на сайте госуслуг. Появление соответствующего сервиса глава ведомства анонсировал 29 декабря.

Массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V» стартовало в первой декаде ноября 2020 г. 2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения. В начале прививку могли сделать граждане из групп риска – учителя, врачи и соцработники, а затем остальные россияне.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата оценили в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. На конец декабря было произведено более 2 млн доз лекарства.

Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

По данным оперштаба на 2 января, в России за сутки число заразившихся коронавирусом граждан увеличилось на 26 301, до 3 212 637. Умерли 447 человек. Общее количество смертей достигло 58 002. В данный момент COVID-19 болеют 555 600 жителей страны.

Ранее по теме: Россияне на портале госуслуг могут получить паспорт привившегося от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных