Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян
800 тыс. россиян сделали прививку вакциной «Спутник V» от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
«Более 1,5 млн доз вакцины от коронавируса поступило в российские регионы, и 800 000 человек привиты», – передал слова главы Минздрава телеканал «Россия 24».
Ранее сегодня Мурашко объявил о возможности с 1 января получить паспорт вакцинированного от коронавируса на сайте госуслуг. Появление соответствующего сервиса глава ведомства анонсировал 29 декабря.
Массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V» стартовало в первой декаде ноября 2020 г. 2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения. В начале прививку могли сделать граждане из групп риска – учителя, врачи и соцработники, а затем остальные россияне.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата оценили в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. На конец декабря было произведено более 2 млн доз лекарства.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
По данным оперштаба на 2 января, в России за сутки число заразившихся коронавирусом граждан увеличилось на 26 301, до 3 212 637. Умерли 447 человек. Общее количество смертей достигло 58 002. В данный момент COVID-19 болеют 555 600 жителей страны.