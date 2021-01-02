Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата оценили в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. На конец декабря было произведено более 2 млн доз лекарства.