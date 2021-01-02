Россияне на портале госуслуг могут получить паспорт привившегося от коронавируса
На портале госуслуг заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от нового коронавируса, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», — цитируют его «РИА Новости».
Новый сервис начал свою работу с 1 января, добавил министр.
Мурашко анонсировал появление соответствующего сервиса 29 декабря.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.