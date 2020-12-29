Россияне смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса
Привившиеся от коронавируса смогут получить паспорт вакцинированного на сайте Госуслуг с января 2021 г., заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме», — сказал Мурашко.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.