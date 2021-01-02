В ВОЗ назвали работу российских медиков «примером для будущих поколений»
Профессионализм и самоотверженность российских медиков станет примером для будущих поколений, говорится в совместной статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович. Внимание на публикацию обратил ТАСС.
«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19... Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений», — говорится в статье.
Авторы публикации также высоко отметили участие россиян в движении волонтеров, которые помогали с изготовлением средств защиты, доставкой продуктов и лекарств, заботой о животных и др.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.