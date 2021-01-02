В России за сутки выявили 26 301 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 26 301 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 212 637. Умерли за день 447 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 58 002.
Вчера, 1 января, оперштаб сообщил о 27 039 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 5452 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6107 пациентов, скончались 76 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3742), Подмосковье (+1564), Нижегородская (+499) и Свердловская (+409) области.
За сутки в России полностью выздоровели 18 897 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 599 035 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 83,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,1 млн случаев, Индии (свыше 10,2 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.