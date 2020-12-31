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Гинцбург исключил продажу «антидота» от коронавируса в аптеках

Ведомости

Разработанный российскими учеными на основе коктейля из антител препарат для лечения коронавируса, получивший название «антидота» от инфекции, не будет продаваться в аптеках, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжёлой стадиях», — сказал Гинцбург (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что антитела из препарата будут вводиться исключительно в кровоток больного.

О разработке «антидота» от коронавиурса ранее заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, это Оба уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат. Скворцова пояснила, что он этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус.  Она заверила, что эффективность препарата по итогам доклинических испытаний составила до 99%. Позже Минздрав разрешил проведение клинического исследования препарата-антидота. 

Гинцбург, ранее анонсируя разработку такого препарата пояснял, что он по принципу действия похож на тот, которым от коронавируса вылечили президента США Дональда Трампа.

Первым препаратом против коронавируса в России, одобренным Минздравом 30 мая, стал «Авифавир». Он стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. 17 сентября Минздрав выдал разрешение на амбулаторное использование «фавипиравира». 

Ранее по теме: Минздрав выдал разрешение на исследования антидота для лечения COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных