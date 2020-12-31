Гинцбург исключил продажу «антидота» от коронавируса в аптеках

О разработке «антидота» от коронавиурса ранее заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, это Оба уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат. Скворцова пояснила, что он этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Она заверила, что эффективность препарата по итогам доклинических испытаний составила до 99%. Позже Минздрав разрешил проведение клинического исследования препарата-антидота.