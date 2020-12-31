Гинцбург исключил продажу «антидота» от коронавируса в аптеках
Разработанный российскими учеными на основе коктейля из антител препарат для лечения коронавируса, получивший название «антидота» от инфекции, не будет продаваться в аптеках, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжёлой стадиях», — сказал Гинцбург (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что антитела из препарата будут вводиться исключительно в кровоток больного.
О разработке «антидота» от коронавиурса ранее заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, это Оба уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат. Скворцова пояснила, что он этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Она заверила, что эффективность препарата по итогам доклинических испытаний составила до 99%. Позже Минздрав разрешил проведение клинического исследования препарата-антидота.
Гинцбург, ранее анонсируя разработку такого препарата пояснял, что он по принципу действия похож на тот, которым от коронавируса вылечили президента США Дональда Трампа.
Первым препаратом против коронавируса в России, одобренным Минздравом 30 мая, стал «Авифавир». Он стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. 17 сентября Минздрав выдал разрешение на амбулаторное использование «фавипиравира».