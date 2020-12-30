Минздрав выдал разрешение на исследования антидота для лечения COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о получении от Минздрава разрешения на проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения COVID-19, передает ТАСС.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации провело экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА России. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований», — сообщили в пресс-службе ФМБА.
По данным агентства, в рамках первой фазы на базе института ФМБА планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Сейчас проводится подготовка к клиническим исследованиям и ведется набор добровольцев.
Ранее о том, что в России завершена разработка двух уникальных препаратов от коронавируса, один из которых является антидотом от инфекции, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.