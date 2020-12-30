В России разработали антидот от коронавируса

Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что организация начала разработку аналога препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который принимал осенью президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что антитела для препарата, аналогичные тем, что есть в плазме переболевших, будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде. Кроме того, Гинцбург анонсировал разработку универсальной вакцины, защищающей и от коронавиурса, и от гриппа.