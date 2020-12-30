В России разработали антидот от коронавируса
В России завершена разработка двух уникальных препаратов от коронавируса, один из которых является по сути антидотом от инфекции, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», — заявила Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».
По ее словам, эффективность первого препарата по итогам доклинических испытаний составила до 99%. «Испытания показали полную безопасность этого препарата в связи с тем6 что он не действует на иммунитет человека», — сказала Скворцова, добавив, что в случае успешных клинических испытаний он может стать первым таким препаратом в мире.
Второй препарат предназначен для лечения крайне тяжелых форм заболевания.
Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что организация начала разработку аналога препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который принимал осенью президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что антитела для препарата, аналогичные тем, что есть в плазме переболевших, будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде. Кроме того, Гинцбург анонсировал разработку универсальной вакцины, защищающей и от коронавиурса, и от гриппа.
Первым препаратом против коронавируса в России, одобренным Минздравом 30 мая, стал «Авифавир». Он стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. 17 сентября Минздрав выдал разрешение на амбулаторное использование «фавипиравира».
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) временно приостановил поставки препарата от коронавируса «Авифавир» в другие страны из-за высокого спроса на это лекарство в России. РФПИ поставил «Авифавир» в 15 стран мира. Из-за высокого спроса на лекарство и его нехватки даже в российских амбулаторных больницах фонд вдвое увеличил объем производства – до 400 тыс. упаковок препарата в месяц. В январе планируется еще больше повысить этот показатель.