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Гинцбург сообщил о разработке аналога принимавшегося Трампом препарата от коронавируса

Ведомости

Центр им. Гамалеи начал разработку аналога препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который принимал осенью президент США Дональд Трамп, рассказал директор Центра Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.

«Одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — рассказал он.

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Гинцбург отметил, что ожидает положительных результатов к концу следующего года. По его словам, Центр занимается также и разработкой вакцины, которая будет одновременно защищать организм от коронавируса и гриппа. Это универсальная технология, которая позволит создавать вакцины к различным штаммам одного и того же возбудителя, а также к разным вирусам, например к коронавирусу и вирусу гриппа, добавил он.

Накануне Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет. Эффективность препарата для пациентов этой возрастной группы составляет более 90%, заявил производитель вакцины.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных