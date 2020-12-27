Гинцбург сообщил о разработке аналога принимавшегося Трампом препарата от коронавируса

Гинцбург отметил, что ожидает положительных результатов к концу следующего года. По его словам, Центр занимается также и разработкой вакцины, которая будет одновременно защищать организм от коронавируса и гриппа. Это универсальная технология, которая позволит создавать вакцины к различным штаммам одного и того же возбудителя, а также к разным вирусам, например к коронавирусу и вирусу гриппа, добавил он.