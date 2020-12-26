Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90% у пациентов старше 60 лет
Клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» среди пациентов старше 60 лет показали ее эффективность свыше 90%, говорится в официальном аккаунте препарата в Twitter.
«Минздрав России одобрил применение "Спутника V" для людей старше 60 лет после клинических испытаний, которые показали полную безопасность и эффективность более 90% в этой возрастной группе», — говорится в сообщении.
О том, что Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет, рассказал ранее руководитель министерства Михаил Мурашко.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.