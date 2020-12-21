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России в первой половине 2021 года понадобится 45 млн доз вакцины от коронавируса

Ведомости

Более 45 млн доз вакцины от коронавируса понадобится на первое полугодие 2021 года, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин от коронавируса. 

«Согласно оценкам министерства здравоохранения, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал Медведев (цитата по ТАСС). 

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. 

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. 5 декабря вакцинация групп риска началась в Москве. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

Ранее по теме: «Спутник V» получила первое регистрационное удостоверение за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных