России в первой половине 2021 года понадобится 45 млн доз вакцины от коронавируса
Более 45 млн доз вакцины от коронавируса понадобится на первое полугодие 2021 года, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин от коронавируса.
«Согласно оценкам министерства здравоохранения, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. 5 декабря вакцинация групп риска началась в Москве. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».