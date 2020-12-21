«Спутник V» получила первое регистрационное удостоверение за рубежом

Он подчеркнул, что Белоруссией стала первым зарубежным государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину на своей территории. Также там будет налажено производство. По словам Дмитриева, создатели вакцины готовы обеспечить ею и страны Запада. Вскоре РФПИ и AstraZeneca начнут исследование комбинированных вакцин от коронавируса в трех странах.