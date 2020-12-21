«Спутник V» получила первое регистрационное удостоверение за рубежом
Минздрав Белоруссии выдал российской вакцине против коронавируса «Спутник V» первой регистрационное удостоверение. Это первое зарубежное удостоверение «Спутник V». Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече руководства AstraZeneca с президентом России Владимиром Путиным.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь», — цитирует ТАСС Дмитриева.
Он подчеркнул, что Белоруссией стала первым зарубежным государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину на своей территории. Также там будет налажено производство. По словам Дмитриева, создатели вакцины готовы обеспечить ею и страны Запада. Вскоре РФПИ и AstraZeneca начнут исследование комбинированных вакцин от коронавируса в трех странах.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.