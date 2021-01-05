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Коронавирус стал причиной смерти более 600 журналистов с начала марта

Ведомости

Свыше 600 журналистов из около 60 стран скончались после заражения коронавирусом по итогам последних 10 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию Press Emblem Campaign (ПЭК).

«Из 602 журналистов, умерших от COVID-19 с начала марта, более половины смертей приходится на Латинскую Америку — 303», — указано в сообщении ПЭК. Далее в списке фигурируют Азия (145), Европа (94), Северная Америка (32) и Африка (28).

«Вследствие своей профессии журналисты, направляющиеся работать "в поле", чтобы засвидетельствовать события, особенно не защищены перед вирусом. Некоторые из них, в частности фрилансеры и фотографы, просто не могут работать из дома», — пояснил генсек ПЭК Блэз Лампан.

По данным организации, за указанный период больше всего журналистов погибли в Перу (93), а также в Бразилии (55), Индии (53), Мексике (45), Эквадоре (42), Бангладеш (41), Италии (37), США (31), Пакистане (22), Турции (17), Великобритании (13), Панаме (11) и Боливии (9).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных