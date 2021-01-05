Коронавирус стал причиной смерти более 600 журналистов с начала марта
Свыше 600 журналистов из около 60 стран скончались после заражения коронавирусом по итогам последних 10 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию Press Emblem Campaign (ПЭК).
«Из 602 журналистов, умерших от COVID-19 с начала марта, более половины смертей приходится на Латинскую Америку — 303», — указано в сообщении ПЭК. Далее в списке фигурируют Азия (145), Европа (94), Северная Америка (32) и Африка (28).
«Вследствие своей профессии журналисты, направляющиеся работать "в поле", чтобы засвидетельствовать события, особенно не защищены перед вирусом. Некоторые из них, в частности фрилансеры и фотографы, просто не могут работать из дома», — пояснил генсек ПЭК Блэз Лампан.
По данным организации, за указанный период больше всего журналистов погибли в Перу (93), а также в Бразилии (55), Индии (53), Мексике (45), Эквадоре (42), Бангладеш (41), Италии (37), США (31), Пакистане (22), Турции (17), Великобритании (13), Панаме (11) и Боливии (9).