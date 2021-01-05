Коронавирус стал причиной смерти более 600 журналистов с начала марта

«Вследствие своей профессии журналисты, направляющиеся работать "в поле", чтобы засвидетельствовать события, особенно не защищены перед вирусом. Некоторые из них, в частности фрилансеры и фотографы, просто не могут работать из дома», — пояснил генсек ПЭК Блэз Лампан.